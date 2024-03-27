Жителям региона советуют поставить прививку против клещевого энцефалита.

Жителям региона советуют поставить прививку против клещевого энцефалита.

Региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Омской области о начале сезона активности клещей. Насекомые являются переносчиком опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему.

В этом году омичи еще не обращались в больницы с жалобами на укусы клещей, при том что в прошлом году первое обращение было зарегистрировано как раз 27 марта.

Чаще всего насекомые могут попасть на человека в лесу, однако иногда насекомые могут попасть в дома на букетах цветов или домашних животных. При обнаружении клеща на теле стоит незамедлительно обратиться в больницу.

Прививку от клещевого энцефалита уже поставили более 4,5 тыс. жителей региона. Вакцинация является самой лучшей профилактикой заболевания.