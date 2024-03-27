Омск-Информ
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·Общество

Жителям региона советуют поставить прививку против клещевого энцефалита.
Региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Омской области о начале сезона активности клещей. Насекомые являются переносчиком опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему. 
В этом году омичи еще не обращались в больницы с жалобами на укусы клещей, при том что в прошлом году первое обращение было зарегистрировано как раз 27 марта. 
Чаще всего насекомые могут попасть на человека в лесу, однако иногда насекомые могут попасть в дома на букетах цветов или домашних животных. При обнаружении клеща на теле стоит незамедлительно обратиться в больницу. 
Прививку от клещевого энцефалита уже поставили более 4,5 тыс. жителей региона. Вакцинация является самой лучшей профилактикой заболевания.
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·Общество

Жителям региона советуют поставить прививку против клещевого энцефалита.
Региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Омской области о начале сезона активности клещей. Насекомые являются переносчиком опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему. 
В этом году омичи еще не обращались в больницы с жалобами на укусы клещей, при том что в прошлом году первое обращение было зарегистрировано как раз 27 марта. 
Чаще всего насекомые могут попасть на человека в лесу, однако иногда насекомые могут попасть в дома на букетах цветов или домашних животных. При обнаружении клеща на теле стоит незамедлительно обратиться в больницу. 
Прививку от клещевого энцефалита уже поставили более 4,5 тыс. жителей региона. Вакцинация является самой лучшей профилактикой заболевания.
1179