Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

О взрывчатом устройстве омичи сообщили в полицию.
Сегодня ночью омичи позвонили в отдел полиции № 6 и сообщили о гранате, которая лежит в сугробе на Космиечском проспекте. Полицейские прибыли на место и оцепили территорию, на которой лежал подозрительный предмет. Однако после проверки выяснилось, что в сугробе лежала не граната.
– Граната оказалась детской игрушкой, которая не представляет опасности, – рассказали РИА «Омск-информ» в УМВД по Омской области.
Местные жители опубликовали несколько видеозаписей в соцсетях, на которых полицейские проводят обследование территории.
·Происшествия

О взрывчатом устройстве омичи сообщили в полицию.
Сегодня ночью омичи позвонили в отдел полиции № 6 и сообщили о гранате, которая лежит в сугробе на Космиечском проспекте. Полицейские прибыли на место и оцепили территорию, на которой лежал подозрительный предмет. Однако после проверки выяснилось, что в сугробе лежала не граната.
– Граната оказалась детской игрушкой, которая не представляет опасности, – рассказали РИА «Омск-информ» в УМВД по Омской области.
Местные жители опубликовали несколько видеозаписей в соцсетях, на которых полицейские проводят обследование территории.