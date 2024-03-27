На видео, сделанном, предположительно, в прошлом году в другом городе, наложены звуки стрельбы. Сама «Мега» работает в штатном режиме.

На видео, сделанном, предположительно, в прошлом году в другом городе, наложены звуки стрельбы. Сама «Мега» работает в штатном режиме.

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы заснят момент стрельбы в омской «Меге». На видео слышатся звуки стрельбы, а мужчина бежит по эскалатору наверх.

Но, как оказалось, это видео является фейком. Пользователи уже нашли оригинальное видео, на котором нет никакой стрельбы. Сделана эта запись, предположительно, в прошлом году, когда в «Меге» собрались подростки из ЧВК «Рёдан». Вероятно, снято видео было даже не в Омске.

В самом комплексе заявили, что работают в штатном режиме. В полиции также заявили, что информация, распространенная в соцсетях, не соответствует действительности.