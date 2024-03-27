Омск-Информ
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·Общество

Различные парковочные системы производят на заводе «Могилевлифтмаш», где накануне побывал омский мэр.
Мэр Омска Сергей Шелест поделился подробностями о поездке в Белоруссию. Градоначальник побывал на заводе ОАО «Могилевлифтмаш», где помимо лифтов производят автомобильные парковочные системы.
– На заводе ОАО «Могилевлифтмаш», помимо обычных лифтовых механизмов и конструкций, производятся автомобильные парковочные системы нескольких видов – для наземного и подземного применения, – отметил мэр.
Шелест отметил, что подобные конструкции не производят в Омске, однако городу они могут быть весьма полезны. Мэр обменялся контактами с руководством предприятия, чтобы договориться о возможных поставках.
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·Общество

Различные парковочные системы производят на заводе «Могилевлифтмаш», где накануне побывал омский мэр.
Мэр Омска Сергей Шелест поделился подробностями о поездке в Белоруссию. Градоначальник побывал на заводе ОАО «Могилевлифтмаш», где помимо лифтов производят автомобильные парковочные системы.
– На заводе ОАО «Могилевлифтмаш», помимо обычных лифтовых механизмов и конструкций, производятся автомобильные парковочные системы нескольких видов – для наземного и подземного применения, – отметил мэр.
Шелест отметил, что подобные конструкции не производят в Омске, однако городу они могут быть весьма полезны. Мэр обменялся контактами с руководством предприятия, чтобы договориться о возможных поставках.
1315