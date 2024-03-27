Пожилой мужчина упорно отказывал мошенникам, но через время все-таки поверил им.

Пожилой мужчина упорно отказывал мошенникам, но через время все-таки поверил им.

В полицию Павлоградского района обратился 76-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему два раза звонили мошенники. Сначала они назвались «представителями оператора сотовой связи», а затем «специалистами портала госуслуг». Но пенсионер сразу смекнул, что его хотят обмануть и даже не стал продолжать разговор.

Более убедительным оказался звонок «специалиста финансового учреждения». Он уверил мужчину, что его деньги и средства его супруги мошенники собираются перевести на счета военных организаций Украины. Омич стал выполнять все, что требовали звонившие: купил телефон и перевел сбережения в размере 500 тыс. рублей на неизвестные счета.

Затем супруги оформили кредит в 200 тыс. рублей и тоже отправили непонятно кому. Под конец они решили продать свое авто «Лифан» за 570 тыс. рублей, которые благополучно перевели на безопасные счета. В результате они отдали преступникам более 1,5 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.