Школьница вышла из дома в селе Андреевка и пропала. Ее ищут полицейские и волонтеры.

Школьница вышла из дома в селе Андреевка и пропала. Ее ищут полицейские и волонтеры.

В Омской области ищут пропавшую 16-летнюю Галину Борисову. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас Омск» девушка вчера в районе 17:40 вышла из дома в селе Андреевка Омского района и пропала. С тех пор о ней ничего не известно.

Сообщается, что у Галины зеленые глаза и светлые волосы. Других примет не приводится. Девушка была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, серые джинсы, черную шапку с эмблемой и черные ботинки на шнурках с тракторной подошвой.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Галины Борисовой, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.