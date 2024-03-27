Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается. Однако в 30 % случаев жители области болеют гриппом.
За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 48,9 на 10 тысяч населения. Это более чем на 9 % ниже, чем на предыдущей неделе. 
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 69,7 %, в том числе 33,3 % респираторно-синцитиальные вирусы, 12,2 % аденовирусы, 12,2 % коронавирусы (сезонные), 6,0 % вирусы парагриппа, 3,0 % метапневмовирусы и 3,0 % риновирусы, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Из всех выявленных вирусов грипп составил почти 30 %, а вирусы коронавируса – 3 %. Омичей просят соблюдать правила личной гигиены, соблюдать социальную дистанцию и не заниматься самолечением.
1135
·Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается. Однако в 30 % случаев жители области болеют гриппом.
За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 48,9 на 10 тысяч населения. Это более чем на 9 % ниже, чем на предыдущей неделе. 
– В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии и составляют 69,7 %, в том числе 33,3 % респираторно-синцитиальные вирусы, 12,2 % аденовирусы, 12,2 % коронавирусы (сезонные), 6,0 % вирусы парагриппа, 3,0 % метапневмовирусы и 3,0 % риновирусы, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Из всех выявленных вирусов грипп составил почти 30 %, а вирусы коронавируса – 3 %. Омичей просят соблюдать правила личной гигиены, соблюдать социальную дистанцию и не заниматься самолечением.
1135