Омск-Информ
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·Общество

Летние веранды в ресторанах откроются примерно в начале мая.

Стало известно, когда в Омске начнут открывать летние веранды. Примерную дату назвали в Telegram-канале «Омск путеводитель». Там сослались на владельца ресторанов «Нана», «Пиццот» и «Изакая» Антона Назаренко.

Так, открыть летние веранды в своих ресторанах Назаренко планирует 1 мая. Кроме того, веранду начали строить для японского гастробара «Изакая». Заведение находится рядом с Омской крепостью.

·Общество

Летние веранды в ресторанах откроются примерно в начале мая.

Стало известно, когда в Омске начнут открывать летние веранды. Примерную дату назвали в Telegram-канале «Омск путеводитель». Там сослались на владельца ресторанов «Нана», «Пиццот» и «Изакая» Антона Назаренко.

Так, открыть летние веранды в своих ресторанах Назаренко планирует 1 мая. Кроме того, веранду начали строить для японского гастробара «Изакая». Заведение находится рядом с Омской крепостью.