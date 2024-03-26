По словам жителей города, из-за перекрытия бульвара Архитекторов они не успевают на бесплатную пересадку. В мэрии города заверили, что такая просьба невозможна.

По словам жителей города, из-за перекрытия бульвара Архитекторов они не успевают на бесплатную пересадку. В мэрии города заверили, что такая просьба невозможна.

Омичи обратились к администрации города и попросили продлить пересадочный тариф до 60 минут. По их словам, из-за того, что бульвар Архитекторов перекрыли, увеличилось время в пути, и теперь омичи не успевают на бесплатную пересадку. Свою просьбу жители города оставили в Telegram-канале бывшего мэра, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

– Из-за перекрытия дороги на Левом берегу увеличилось время проезда и ожидания автобусов. Пересадочный проездной в 45 минут не укладывается. Предложение – увеличить время до 60 минут. Если не согласны, напишите, как с Лукашевича доехать до госпиталя и сделать пересадку на другой транспорт, утром или вечером, с пробками и ожиданием транспорта за 45 минут, – высказалась одна из жительниц Омска.

В мэрии города на такое предложение омичей отреагировали сразу же и заявили, что продление времени пока не планируется. Кроме того, введение пересадочного тарифа не предусмотрено законом РФ и оплачивается за счет бюджета региона. Жителям города посоветовали ездить на автобусах с прямым транспортным сообщением.