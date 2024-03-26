Омск-Информ
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·Общество

Из-за смертельно опасного вируса в населенном пункте объявили карантин.
В селе Сосновка Азовского района зарегистрировали очаг бешенства. По данным Россельхознадзора, вирус выявили у кошки в личном подсобном хозяйстве.
В радиусе 1,5 км от хозяйства установили карантин. Он продлится до 25 мая. Специалисты ветеринарной службы принимают меры по локализации и ликвидации заболевания.
Отметим, что это уже 12-й за год очаг в Омской области.
·Общество

Из-за смертельно опасного вируса в населенном пункте объявили карантин.
В селе Сосновка Азовского района зарегистрировали очаг бешенства. По данным Россельхознадзора, вирус выявили у кошки в личном подсобном хозяйстве.
В радиусе 1,5 км от хозяйства установили карантин. Он продлится до 25 мая. Специалисты ветеринарной службы принимают меры по локализации и ликвидации заболевания.
Отметим, что это уже 12-й за год очаг в Омской области.