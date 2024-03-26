Оно переехало на 2,5 км – с Красного Пути на улицу Фрунзе.

Оно переехало на 2,5 км – с Красного Пути на улицу Фрунзе.

КУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» сменило юридический адрес. По данным ЕГРЮЛ, с 25 марта учреждение располагается по адресу Фрунзе, 4. Новое место находится примерно в 2,5 км от прежнего.

Отметим, что с момента основания в феврале 2013 года управление базировалось в здании № 109 на Красном Пути. Раньше учреждение соседствовало с Минпромом и Минцифры.

Ранее юридические адреса сменили также Главное управление ветеринарии Омской области и региональное министерство промышленности и научно-технического развития.