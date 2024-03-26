Виталий Рогов заключил социальный контракт с областным Минтруда и на полученные средства оборудовал мини-фермы. Дети помогают отцу ухаживать за кроликами.

Виталий Рогов заключил социальный контракт с областным Минтруда и на полученные средства оборудовал мини-фермы. Дети помогают отцу ухаживать за кроликами.

Многодетные семьи из Омской области активно заключают социальные контракты на развитие личного подсобного хозяйства. Одним из получателей меры государственной поддержки самозанятых стал житель Азовского района Виталий Рогов. Мужчина обратился в местный комплексный центр с проектом создания мини-фермы по выращиванию кроликов и получил около 100 тыс. рублей.

На эти деньги Виталий обустроил мини-ферму из 4 клеток, навеса, корма, поилок с подогревом и других предметов, необходимых для разведения животных. Заниматься личным подсобным хозяйством сельчанину помогает его семья – у супругов Роговых шестеро детей.

– Мое хозяйство приносит не только прибыль, но и много положительных эмоций, мне и детям нравится животноводство. Что-то обеспечивает нашу семью экологически чистой продукцией, что-то уходит на продажу, – говорит начинающий фермер. – Сейчас на нашей ферме водятся разные породы – например, есть фландр и калифорнийский кролики.

Как сообщили в региональном Минтруде, максимальный размер финансирования на открытие собственного дела по социальному контракту в Омской области достигает 350 тыс. рублей. В текущем году на эти цели в бюджете заложено около 500 млн рублей.

– В этом году при заключении социального контракта омичей ждет ряд новшеств. Подать пакет документов в электронном виде станет проще: для этого омичи могут воспользоваться порталом «Госуслуги». Изменится система расчета уровня дохода заявителя, также претенденты на получение государственной поддержки будут проходить тестирование на уровень предпринимательских компетенций. В случае его недостаточности жителям региона помогут с развитием необходимых навыков в рамках дополнительного обучения, – отметила начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Татьяна Негрова.

Добавим, что социальный контракт может быть заключен по различным направлениям: это не только открытие своего дела, но и развитие личного подсобного хозяйства (максимальная выплата – 200 тыс. рублей), поиск работы (до 59 832 рублей), переобучение (30 тысяч). Это разовая выплата, которую можно использовать только на цели, указанные в бизнес-плане.