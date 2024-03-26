Глава региона и члены делегации также посетят ряд промышленных предприятий в Могилеве.

Глава региона и члены делегации также посетят ряд промышленных предприятий в Могилеве.

Сегодня, 26 марта, губернатор Виталий Хоценко, находящийся в Белоруссии, встретился с руководством Могилевской области. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия и планы сотрудничества между регионами. Представители омского бизнеса также присутствовали на встрече, чтобы обсудить предложения и инициативы по развитию сотрудничества.

– Наш президент Владимир Путин подчеркивает приоритетность сотрудничества с белорусскими партнерами, и наша задача – еще больше укрепить межрегиональное взаимодействие двух государств. Для этого у нас в Омской области есть все инструменты и ресурсы, – отметил Хоценко.

По итогам встречи Хоценко и губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона и члены делегации также посетят ряд промышленных предприятий в Могилеве. Это позволит им более детально ознакомиться с производственными мощностями и обсудить возможности взаимодействия в сфере промышленности.