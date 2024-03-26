Процедура голосования за объекты комфортной городской среды занимает всего несколько минут.

Процедура голосования за объекты комфортной городской среды занимает всего несколько минут.

Омичи активно голосуют за благоустройство родного города, который участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ей в Омске появляются обновленные общественные пространства.

Выбор объектов, которые будут благоустроены в 2025 году, за омичами: они определяют его в ходе голосования, которое продлится до 30 апреля. Отдать свой голос можно на сайте https://55.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги», или с помощью волонтеров, которые работают во всех округах города.

К участию в голосовании активно подключаются целые трудовые коллективы. Так, в электросетевой компании АО «ОмскЭлектро» волонтеры помогают сотрудникам сделать свой выбор.

– Полностью поддерживаем президентскую инициативу, – отметил генеральный директор компании Андрей Жуковский. – Для нас важно принять участие в выборе, который поможет развивать общественные пространства. Знаю, что коллеги голосуют активно, многие привлекают семьи – ведь голосовать может каждый начиная с 14 лет.

Сами сотрудники компании тоже отмечают удобство и доступность голосования.

– Проголосовал прямо на рабочем месте благодаря волонтеру. Процедура занимает всего несколько минут. Уверен, что каждый омич найдет тот объект, за который стоит отдать свой голос, – говорит заместитель начальника диспетчерской службы АО «ОмскЭлектро» Дмитрий Кочеров.

В этом году омичам предлагается на выбор 13 локаций. Большинство из них расположены в Центральном округе – таких объектов пять.