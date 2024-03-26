Процедура голосования за объекты комфортной городской среды занимает всего несколько минут.
Омичи активно голосуют за благоустройство родного города, который участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ей в Омске появляются обновленные общественные пространства.
Выбор объектов, которые будут благоустроены в 2025 году, за омичами: они определяют его в ходе голосования, которое продлится до 30 апреля. Отдать свой голос можно на сайте https://55.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги», или с помощью волонтеров, которые работают во всех округах города.
К участию в голосовании активно подключаются целые трудовые коллективы. Так, в электросетевой компании АО «ОмскЭлектро» волонтеры помогают сотрудникам сделать свой выбор.
– Полностью поддерживаем президентскую инициативу, – отметил генеральный директор компании Андрей Жуковский. – Для нас важно принять участие в выборе, который поможет развивать общественные пространства. Знаю, что коллеги голосуют активно, многие привлекают семьи – ведь голосовать может каждый начиная с 14 лет.
Сами сотрудники компании тоже отмечают удобство и доступность голосования.
– Проголосовал прямо на рабочем месте благодаря волонтеру. Процедура занимает всего несколько минут. Уверен, что каждый омич найдет тот объект, за который стоит отдать свой голос, – говорит заместитель начальника диспетчерской службы АО «ОмскЭлектро» Дмитрий Кочеров.
В этом году омичам предлагается на выбор 13 локаций. Большинство из них расположены в Центральном округе – таких объектов пять.