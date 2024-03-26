Помогли пожилой женщине, которая звала на помощь, сотрудники МЧС.

Помогли пожилой женщине, которая звала на помощь, сотрудники МЧС.

Сегодня в МЧС обратилась жительница дачного поселка Чернолучинский. Она рассказала, что 80-летняя женщина, которой она помогает по хозяйству, не открывает дверь своей квартиры. При этом пенсионерка находится дома и зовет на помощь.

На место выехал специальный расчет и 4 спасателя. Сотрудник МЧС Александр Ясельский по лестнице поднялся на второй этаж дома и через окно пробрался в квартиру женщины. Оказалось, что еще вчера вечером пенсионерка упала со стула и не смогла подняться.

Спасатели подняли женщину и посадили ее на диван. Несмотря на ее заверения о хорошем самочувствии, сотрудники МЧС вызвали скорую.