Обрабатывать все кладбища начнут уже в апреле. Работы будут вестись в несколько этапов.

Обрабатывать все кладбища начнут уже в апреле. Работы будут вестись в несколько этапов.

В Омске на территории 21 кладбища в скором времени начнут травить крыс и клещей. Бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» уже провело аукционы и нашло подрядчиков. На работы учреждение потратит 900 тыс. рублей. Так, НП содействия защите окружающей среды «Профилактика» обработает кладбища от клещей за 755 тыс. рублей, а ООО «ДезСервис» от мышей и крыс за 118 тыс. рублей.

Травля крыс будет проводиться в два этапа – с 22 по 30 апреля и с 1 по 5 сентября, а клещей в четыре этапа – с 1 по 10 мая, с 15 по 21 июня, с 1 по 10 августа и с 6 по 12 сентября.