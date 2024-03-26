Работы прошли уже на 7 улицах и подходах к путепроводу на улице Кирова.

Работы прошли уже на 7 улицах и подходах к путепроводу на улице Кирова.

В Омске начали ямочный ремонт дорог. За прошедшие сутки дорожники отремонтировали ямы на улицах Транссибирская, 60 лет Победы, Енисейская, 70 лет Октября, Заозерная, Новокирпичная, Герцена, а также на подходах к путепроводу на улице Кирова. Мэр Сергей Шелест отметил, что перед ремонтом все выбоины были просушены.

– При установлении стабильно положительных температур начнется большой сезон ремонта дорог. Бригады УДХБ будут выполнять точечное восстановление отдельных участков и ремонтировать проезжую часть картами, укладывая новый слой асфальта по всей ширине проезжей части, – заявил градоначальник.

Асфальт, который используют при ямочном ремонте, был произведен асфальтосмесительной установкой, которая заработала несколько дней назад. Сегодня ночью был запущен весь муниципальный асфальтовый завод. Пока он работает в тестовом режиме.

В начале следующего месяца на сайте мэрии обещают разместить график ремонта дорог.