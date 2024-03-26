Омск-Информ
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·Происшествия

Общая стоимость немаркированных сигарет, которые удалось найти, составляет 11,5 млн рублей.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в незаконном обороте немаркированных табачных изделий.

С сентября по ноябрь 2023 года 37-летний омич покупал и хранил «левые» сигареты в своем «лексусе» и арендованных гаражах для дальнейшей продажи. При обыске из машины полицейские изъяли 3590 пачек сигарет без акцизов. А в двух гаражах, расположенных на улицах 2-й Солнечной и Волгоградской, хранились еще 93 100 пачек сигарет.

– По заключению эксперта, общая стоимость изъятого составила более 11,5 млн рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Омска.

·Происшествия

Общая стоимость немаркированных сигарет, которые удалось найти, составляет 11,5 млн рублей.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в незаконном обороте немаркированных табачных изделий.

С сентября по ноябрь 2023 года 37-летний омич покупал и хранил «левые» сигареты в своем «лексусе» и арендованных гаражах для дальнейшей продажи. При обыске из машины полицейские изъяли 3590 пачек сигарет без акцизов. А в двух гаражах, расположенных на улицах 2-й Солнечной и Волгоградской, хранились еще 93 100 пачек сигарет.

– По заключению эксперта, общая стоимость изъятого составила более 11,5 млн рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Омска.