Мужчина внес аванс на строительство бани, но так и не дождался начала работ. Бизнесмен вернуть деньги отказался.

Мужчина внес аванс на строительство бани, но так и не дождался начала работ. Бизнесмен вернуть деньги отказался.

Омич заключил договор с ИП Уфимцев С.А. на строительство бани из бруса стоимостью 470 тыс. рублей. Мужчина перевел аванс в размере 100 тыс. рублей по номеру, который привязан к счету ИП Уфимцевой О.В. Однако начала строительства омич так и не дождался и обратился в региональный Роспотребнадзор.

– Потребителем в адрес Уфимцева С.А. была направлена претензия (заявление) об отказе от оказываемых услуг (расторжении договора) и возврате денежных средств в размере 100 000 рублей, – рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать с бизнесмена уплаченный аванс, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд удовлетворил требования, и теперь предпринимателю придется не только вернуть аванс, но и заплатить 174,5 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.