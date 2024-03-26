Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В январе в аварийном доме произошел пожар, но его так и не расселили. Здание может рухнуть в любой момент.
Прокуратура Центрального округа выявила нарушения требований жилищного законодательства. Оказалось, что мэрия не спешит расселять аварийный дом № 21 на улице 20 лет РККА. При этом в здании были обнаружены технические недостатки, из-за которых оно может рухнуть в любой момент.
– В целях защиты прав местных жителей прокурор Центрального округа Омска Алексей Клевакин направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления незамедлительно расселить указанный аварийный дом. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении, – отметили в надзорном ведомстве.
В конце январе в этом доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 150 кв. м.
1374
·Общество

В январе в аварийном доме произошел пожар, но его так и не расселили. Здание может рухнуть в любой момент.
Прокуратура Центрального округа выявила нарушения требований жилищного законодательства. Оказалось, что мэрия не спешит расселять аварийный дом № 21 на улице 20 лет РККА. При этом в здании были обнаружены технические недостатки, из-за которых оно может рухнуть в любой момент.
– В целях защиты прав местных жителей прокурор Центрального округа Омска Алексей Клевакин направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления незамедлительно расселить указанный аварийный дом. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении, – отметили в надзорном ведомстве.
В конце январе в этом доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 150 кв. м.
1374