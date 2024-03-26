Мошенники предложили сельчанкам получить некую выплату за то, что они переболели ковидом.

Мошенники предложили сельчанкам получить некую выплату за то, что они переболели ковидом.

Сразу две жительницы Омской области пострадали от мошенников по одной и той же схеме. Так, 65-летней женщине из Называевского района и 45-летней жительнице Русско-Полянского района позвонили незнакомцы, которые предложили им получить некую выплату за то, что они переболели ковидом.

Женщинам пообещали выплатить 5 тыс. рублей, но для этого необходимо было пройти по некой ссылке и продиктовать коды из сообщений. Так преступники получили доступ к банковским приложениям сельчанок и списали у них деньги.

Общий материальный ущерб составил 310 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовные дела по факту мошенничества.