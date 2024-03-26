Свои квартиры в многоэтажке ждут 245 участников долевого строительства.

Свои квартиры в многоэтажке ждут 245 участников долевого строительства.

Проблемная многоэтажка на улице Кирова уже готова на 85 %, об этом сообщили в региональном Минстрое. Свои квартиры ждут 245 участников долевого строительства.

– На объекте в полном объеме выполнены работы по демонтажу аварийных фрагментов здания и по усилению несущих конструкций, подключены сети отопления, водопровода и канализации, установлено лифтовое оборудование, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время подрядчик занимается монтажом фасадных плит, ведет кровельные работы, отделку помещений и занимается обустройством сетей электроснабжения.

Напомним, шестнадцатиэтажку на улице Кирова начали строить еще в 2013 году, однако застройщика «ДомСтройОмск» признали банкротом. Теперь строительством дома занимается компания «Дорстрой».