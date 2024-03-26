Ученики старших и выпускных классов поучаствовали в интересных экспериментах, а также получили опыт защиты исследовательских проектов перед экспертами.

Ученики старших и выпускных классов поучаствовали в интересных экспериментах, а также получили опыт защиты исследовательских проектов перед экспертами.

Омский нефтеперерабатывающий завод провел научно-техническую конференцию для учеников 8–11 классов. В мероприятии приняли участие 130 школьников региона. Под руководством опытных наставников ребята исследовали физические и химические процессы, продукты нефтехимии и экологическое состояние окружающей среды.

На конференции школьники проводили интересные эксперименты – выращивали инфузорий, изучали двигатель Стирлинга, визуализировали магнитные поля. В финале школьники публично защищали исследовательские проекты перед экспертами. В жюри вошли сотрудники предприятия, преподаватели ОмГТУ и Омского промышленно-экономического колледжа.

– Научно-техническая конференция Омского НПЗ создает условия для углубления профильных знаний и стратегических компетенций. Предприятие старается привить детям с раннего возраста интерес к исследованиям, к техническим специальностям. Совместные с Омским НПЗ образовательные проекты выявляют одаренную молодежь еще в старших классах школы, – отметила проректор по образовательной деятельности ОмГТУ Наталья Прокудина.

Участие в конференции, которую Омский НПЗ более 10 лет организует в рамках программы «Школы – ссуз/ввуз – ОНПЗ», помогает старшеклассникам развивать системное мышление, умение работать в команде и мотивирует к выбору технической специальности. Приглашения на проекты программы подготовки молодых кадров получают все школы региона.

– Нашему предприятию нужны новые поколения сотрудников – всесторонне развитых, мотивированных к постоянному повышению квалификации. Конференция стала одним из эффективных инструментов развития научного мышления молодежи, – считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы помогаем выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на одном из самых современных индустриальных предприятий страны.

Лауреаты конференции получили подарки, а ярко проявившие себя участники – приглашения на следующий этап с участием студентов профильных вузов и колледжей, а также молодых специалистов Омского НПЗ.