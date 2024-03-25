Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Омского района.
Сегодня около 15:00 на трассе Тюмень – Омск столкнулись грузовик Isuzu Elf и Mercedes. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Isuzu выехал на полосу встречного движения.
В результате пострадали оба водителя: мужчины 31 и 48 лет. Также в больницу доставили 43-летних пассажиров (мужчина и женщина) легковушки.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах аварии.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Омского района.
Сегодня около 15:00 на трассе Тюмень – Омск столкнулись грузовик Isuzu Elf и Mercedes. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Isuzu выехал на полосу встречного движения.
В результате пострадали оба водителя: мужчины 31 и 48 лет. Также в больницу доставили 43-летних пассажиров (мужчина и женщина) легковушки.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах и обстоятельствах аварии.