В происшествии никто не пострадал, жильцы эвакуировались.

В происшествии никто не пострадал, жильцы эвакуировались.

Сегодня около 16:25 в доме на Интернациональной произошло возгорание. На место выехал 21 сотрудник МЧС на 6 пожарных машинах.

Как сообщают спасатели, загорелась стена в квартире на четвертом этаже. Предположительно, это произошло из-за ремонта. Площадь пожара составила 5 кв. м.

В происшествии никто не пострадал. Из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе ребенок.

В 16:45 пожар локализовали, в 16:56 – ликвидировали открытое горение.