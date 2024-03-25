Капитально ремонтировать здание собираются только через два года.

Капитально ремонтировать здание собираются только через два года.

В школе № 86 в Нефтяниках протекает крыша. Об этом омичи рассказали в соцсетях и пожаловались на то, что ремонтом никто не занимается.

– Департаментом образования учтена потребность в ремонте кровли и здания школы № 86, вопрос о выделении дополнительных средств будет рассматриваться в ходе исполнения бюджета 2024 года и формирования проекта бюджета на 2025–2027 годы, – сообщили в мэрии.

Чиновники также напомнили, что в 2021 году в школе уже отремонтировали спортивную площадку, а в 2022 году – крыльцо. Школу включили в программу капитального ремонта на 2026 год.