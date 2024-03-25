Омск-Информ
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Дважды в неделю на ночь Ленинградский мост будут перекрывать. Рабочие будут чистить снег, убирать наледь и мусор.

В департаменте транспорта омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста в ночное время. Как заверили в ведомстве, это необходимо в связи уборкой снега, наледи и мусора.

Дорожники будут заниматься уборкой 27 марта с 23:00 часов до 5:00 часов 28 марта и с 30 марта 23:00 часов до 5:00 часов 31 марта.

Жителям города принесли извинения за временные неудобства.

·Авто

Дважды в неделю на ночь Ленинградский мост будут перекрывать. Рабочие будут чистить снег, убирать наледь и мусор.

В департаменте транспорта омичам напомнили о перекрытии Ленинградского моста в ночное время. Как заверили в ведомстве, это необходимо в связи уборкой снега, наледи и мусора.

Дорожники будут заниматься уборкой 27 марта с 23:00 часов до 5:00 часов 28 марта и с 30 марта 23:00 часов до 5:00 часов 31 марта.

Жителям города принесли извинения за временные неудобства.