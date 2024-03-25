Юрию Сергееву было 78 лет. Заместителем председателя областного суда он работал с 1994 по 2007 год.

Юрию Сергееву было 78 лет. Заместителем председателя областного суда он работал с 1994 по 2007 год.

Вчера, 24 марта, в возрасте 78 лет ушел из жизни бывший заместитель председателя Омского областного суда Юрий Сергеев, сообщили в пресс-службе суда.

Юрий Сергеев родился 23 ноября 1945 года в поселке Ульяновка Первомайского (ныне Черемшанского) района Татарской ССР. Работал шофером, монтажником-верхолазом, служил в рядах Советской Армии. С 1968 по 1973 год обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета.

Юрия Сергеева, проходившего преддипломную практику в отделе юстиции Омского облисполкома, пригласили на работу в качестве молодого специалиста. 19 сентября 1973 года он стал народным судьей Омского райнарсуда, а уже 2 ноября – председателем Называевского городского суда. С 1980 по 1985 год Сергеев был председателем Первомайского районного суда Омска. С 1987 года назначен заместителем начальника отдела юстиции Омского облисполкома. В июле 1993 года избран членом Омского областного суда. А с 1994-го и до своей отставки в 2007 году был заместителем председателя суда.

В 1999 году тогдашний президент России Борис Ельцин присвоил Юрию Сергееву почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2004 году ему присвоен высший квалификационный класс. А в 2005 году – почетное звание «Почетный работник судебной системы».

РИА «Омск-информ» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Александровича.