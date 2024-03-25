Жителям региона советуют не продолжать переписку и сразу же блокировать подобные контакты.

Жителям региона советуют не продолжать переписку и сразу же блокировать подобные контакты.

Сегодня омичам начали массово приходить сообщения, в которых неизвестные предлагают совершить теракт. Чаще всего такие сообщения приходят подросткам.

– Для подростков и молодых людей свойственно вести свои страницы открыто, они чаще публикуют персональную информацию, демонстрируют те или иные свои взгляды, ярко реагируют на тот или иной политический или околополитический контент, при этом не всегда могут отличить фейковые новости от реальных, – отметили в полиции.

В сообщениях, которые приходят омичам, фигурируют различные ТЦ и другие объекты Омска.

Жителям региона советуют не продолжать переписку и сразу же блокировать подобные контакты.