Омск-Информ
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·Общество

Без водоснабжения останутся больше десятка домов на улицах Лукашевича, Крупской, Ватутина, Лаптева и Белозерова.
На этой неделе Омский водоканал запланировал ремонт сетей на нескольких участках. В связи с этим омичей ждут отключения воды.
26 марта с 09:30 до 21:00:
  • Ватутина, 1, 3, 3а;
  • Лукашевича, 7, 9.
Подвоз воды организуют к дому № 3 на улице Ватутина.
26 марта с 10:00 до 20:00:
  • Лаптева, 3, 3а, 5;
  • Белозерова, 1, 3, 5.
28 марта с 09:30 до 21:00:
  • Крупской, 1;
  • Лукашевича, 29, 29б.
Машину с водой установят около дома 29б на улице Лукашевича.
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·Общество

Без водоснабжения останутся больше десятка домов на улицах Лукашевича, Крупской, Ватутина, Лаптева и Белозерова.
На этой неделе Омский водоканал запланировал ремонт сетей на нескольких участках. В связи с этим омичей ждут отключения воды.
26 марта с 09:30 до 21:00:
  • Ватутина, 1, 3, 3а;
  • Лукашевича, 7, 9.
Подвоз воды организуют к дому № 3 на улице Ватутина.
26 марта с 10:00 до 20:00:
  • Лаптева, 3, 3а, 5;
  • Белозерова, 1, 3, 5.
28 марта с 09:30 до 21:00:
  • Крупской, 1;
  • Лукашевича, 29, 29б.
Машину с водой установят около дома 29б на улице Лукашевича.
2232