17-летний школьник пришел в гости к сестре и ее мужу. Когда хозяева дома уснули, подросток решил развлечься на чужой машине.

17-летний школьник пришел в гости к сестре и ее мужу. Когда хозяева дома уснули, подросток решил развлечься на чужой машине.

В Называевском районе в отдел полиции обратился 21-летний местный житель, который рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-21102.

Выяснилось, что накануне вечером к молодому человеку в гости приходил брат супруги – 17-летний девятиклассник. Утром, когда хозяин дома проснулся, он обнаружил пропажу автомобиля и родственника. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, подросток дождался, когда все уснут, взял ключи от машины и поехал кататься. Однако далеко ему уехать не удалось. Примерно на расстоянии 2,6 км от Называевска ВАЗ заглох.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Полицейским предстоит провести различные экспертизы. Кроме того, со школьником будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.