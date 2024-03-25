Сотрудники Роспотребнадзора изъяли у двух предпринимателей почти 1,5 тысячи пар обуви.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли у двух предпринимателей почти 1,5 тысячи пар обуви.

Региональный Роспотребнадзор провел проверку ИП Сапегина А. А., который занимается реализацией товаров производства легкой промышленности, в частности обувью. Ведомство выяснило, что предприниматель продает товары без маркировки, деклараций о соответствии и информации о цене.

– В общей сложности проверено 1613 единиц продукции легкой промышленности, подлежащей обязательной маркировки, из которых 1020 единиц продукции находились в обороте с нарушением установленных требований (без маркировки). Данная продукция с нарушением обязательных требований изъята из оборота, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Аналогичные нарушения были обнаружены в ИП Озманян Г. А., который занимается продажей обуви. 188 пар обуви у бизнесмена были изъяты за отсутствие маркировки.

Материалы о нарушениях были переданы в суд.