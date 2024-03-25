Пожилая женщина отправила по почте деньги мошенникам. К счастью, посылку заблокировали.

Пожилая женщина отправила по почте деньги мошенникам. К счастью, посылку заблокировали.

Очередной жертвой мошенников стала 85-летняя жительница поселка Иртышский Омского района. К счастью, денег она все же не лишилась.

Началось все с того, что женщине позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил о подозрительной активности на ее счете, а затем переключил на «следователя» якобы из местного отдела полиции, который подтвердил попытки мошенников завладеть деньгами. Потом к разговору подключился «сотрудник ФСБ», который и давал указания. Пенсионерка перепугалась и в условиях полной секретности проводимой операции, как велел собеседник, сложила в картонную коробку 240 тыс. рублей, которые у нее были, и отнесла деньги в ближайшее почтовое отделение, оформив отправление в Нижегородскую область.

Омичка считала, что сначала ее деньги попадут на «безопасный» счет, а позже вернутся ей. Спустя время она рассказала о случившемся своей дочери, которая сразу же обратилась в полицию. Отправку посылки удалось задержать, и средства вернули пенсионерке.

Ведется следствие. Сотрудники полиции устанавливают личность получателя посылки и других участников мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.