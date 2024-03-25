Омск-Информ
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·Общество

Мужчина обратился к Уполномоченному Омской области по правам человека.
Омич был арестован за административное правонарушение. Его поместили в изолятор временного содержания и приемника УМВД по Омску, однако там ему не понравились условия содержания. Тогда мужчина обратился к Уполномоченному Омской области по правам человека.
– Начальник отдела аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин провел внеплановую проверку законности содержания лиц, задержанных в порядке статьи 91 УПК РФ и заключенных под стражу, а также арестованных в административном порядке, находящихся в условиях изолятора временного содержания и спецприемника, – рассказали в пресс-службе омбудсмена.
В результате проверки никаких нарушений в ИВС не обнаружили. Жалобу омича отправили в компетентные органы для проверки.
2247
·Общество

Мужчина обратился к Уполномоченному Омской области по правам человека.
Омич был арестован за административное правонарушение. Его поместили в изолятор временного содержания и приемника УМВД по Омску, однако там ему не понравились условия содержания. Тогда мужчина обратился к Уполномоченному Омской области по правам человека.
– Начальник отдела аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин провел внеплановую проверку законности содержания лиц, задержанных в порядке статьи 91 УПК РФ и заключенных под стражу, а также арестованных в административном порядке, находящихся в условиях изолятора временного содержания и спецприемника, – рассказали в пресс-службе омбудсмена.
В результате проверки никаких нарушений в ИВС не обнаружили. Жалобу омича отправили в компетентные органы для проверки.
2247