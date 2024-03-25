Масштабы повреждений разные. Пострадавших нет.

Масштабы повреждений разные. Пострадавших нет.

В минувшие выходные в Омске и двух районах Омской области произошли ЧП с возгораниями автомобилей. Так, днем 23 марта в Большеречье загорелся гараж с автомобилем внутри. Огнем была охвачена площадь в 10 кв. м. Поврежден потолок гаража, а также обшивка салона и лакокрасочное покрытие автомобиля. В борьбе с огнем участвовали две единицы пожарной техники и пятеро сотрудников МЧС.

Вечером 23 марта в Омске на улице 18-я Рабочая загорелся припаркованный у обочины автомобиль. Когда на место прибыла бригада МЧС, дым шел из-под капота, а также просочился в салон.

– В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов, обшивка салона и лакокрасочное покрытие автомобиля на общей площади 4 кв. м, – сообщили в региональном МЧС.

С возгоранием боролись восемь человек из личного состава МЧС и две единицы техники.

Ночью 25 марта в Таре автомашина загорелась прямо во время движения. Когда прибыло первое подразделение МЧС, автомобиль горел полностью. Огонь тушили восемь огнеборцев и две единицы техники. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Этой же ночью в Омске горела еще одна машина, припаркованная во дворе жилого дома на улице Взлетной. Здесь огонь также повредил навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие и салон. Тушили автомобиль 11 сотрудников МЧС и две единицы пожарно-спасательной техники.

Как пояснили РИА «Омск-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, пострадавших во всех четырех случаев нет.