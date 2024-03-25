Омск-Информ
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·Общество

В городе откроют знаменитый ресторан из Сочи – «Мидийное место». Он будет расположен в здании «Летура».

В Омске планируют открыть ресторан знаменитой сочинской франшизы «Мидийное место». Это большая сеть из 37 заведений по всей стране, где главным блюдом являются мидии. Повара заведений готовят мидии в различных соусах по специальным рецептам. Концепция – ресторанное качество блюд в формате street food или fast food.

Как сообщает Telegram-канал «Омский путеводитель», новый ресторан будет располагаться в обновленном здании бывшего «Летура». Дата открытия пока неизвестна.

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·Общество

В городе откроют знаменитый ресторан из Сочи – «Мидийное место». Он будет расположен в здании «Летура».

В Омске планируют открыть ресторан знаменитой сочинской франшизы «Мидийное место». Это большая сеть из 37 заведений по всей стране, где главным блюдом являются мидии. Повара заведений готовят мидии в различных соусах по специальным рецептам. Концепция – ресторанное качество блюд в формате street food или fast food.

Как сообщает Telegram-канал «Омский путеводитель», новый ресторан будет располагаться в обновленном здании бывшего «Летура». Дата открытия пока неизвестна.

1778