Тимур Билялов может покинуть «Ак Барс». Одним из претендентов на голкипера является «Авангард».

Тимур Билялов может покинуть «Ак Барс». Одним из претендентов на голкипера является «Авангард».

Омский «Авангард» интересуется вратарем «Ак Барса» Тимуром Биляловым, сообщает «Матч ТВ». Хоккеист пока не достиг соглашения со своим нынешним клубом. Контракт Билялова заканчивается 30 апреля.

Сообщается, что «Ак Барс» не готов платить столько, сколько хочет получать голкипер по новому контракту. А «Авангард» якобы готов удовлетворить эти условия.

Агент вратаря Александр Черных подтвердил, что соглашение с «Ак Барсом» не достигнуто. По его словам, многое будет зависеть оттого, кто станет главным тренером казанской команды. Также агент прокомментировал информацию и об интересе «Авангарда».

– Что касается «Авангарда», мы на сегодняшний день можем сказать, что там есть исполняющий обязанности главного тренера. Поэтому сейчас принимать решение с ними мы не видим смысла. Есть люди, которые слышат информацию по-своему, скорее всего, и воспринимают. Может, где-то проскочило, и это нормально. Тем более с той ситуацией, которая была в «Авангарде», такое количество пропущенных шайб. Но это можно и не только по поводу «Авангарда», и также по «Динамо». Другие люди могут обсуждать, что было бы неплохо. Но на сегодняшний день мы не сели за стол переговоров конкретно обсуждать Тимура с кем-то. Потому что, еще раз повторюсь, мы ждем Казань, – приводит слова Александра Черных Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Билялов провел 48 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и пять игр в плей‑офф. По итогам «регулярки» 28‑летний голкипер занял первое место в лиге по проценту отраженных бросков (93,8 %) и второе – по коэффициенту надежности (1,82). Но уже в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» завершил выступление, проиграв в серии «Автомобилисту» – 1:4.