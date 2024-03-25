Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина решил перейти дорогу в неустановленном месте и попал под поезд.
Сегодня около 4 часов утра между станциями Драгунская и Кочковатский в границах железнодорожного переезда недалеко от села Черемновка в Называевском районе произошел несчастный случай. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
Установлено, что погибший решил перейти пути в неустановленном месте прямо перед движущимся поездом. В настоящее время личность мужчины, как и обстоятельства трагедии, устанавливается.
Проверкой несчастного случая занялась омская транспортная прокуратура.
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·Происшествия

Мужчина решил перейти дорогу в неустановленном месте и попал под поезд.
Сегодня около 4 часов утра между станциями Драгунская и Кочковатский в границах железнодорожного переезда недалеко от села Черемновка в Называевском районе произошел несчастный случай. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
Установлено, что погибший решил перейти пути в неустановленном месте прямо перед движущимся поездом. В настоящее время личность мужчины, как и обстоятельства трагедии, устанавливается.
Проверкой несчастного случая занялась омская транспортная прокуратура.
1134