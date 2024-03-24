Омск-Информ
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·Происшествия

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и двум пассажирам.
Вчера на трассе Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 58-летний мужчина за рулем «Фольксвагена» врезался в «Тойоту», которой управлял 54-летний водитель.
В результате аварии были госпитализированы водитель и пассажиры «Тойоты»: 54-летняя женщина и 12 летняя девочка.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
·Происшествия

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и двум пассажирам.
Вчера на трассе Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 58-летний мужчина за рулем «Фольксвагена» врезался в «Тойоту», которой управлял 54-летний водитель.
В результате аварии были госпитализированы водитель и пассажиры «Тойоты»: 54-летняя женщина и 12 летняя девочка.
Обстоятельства аварии устанавливаются.