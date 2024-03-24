Подросток работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холл». Во время нападения террористов он начал эвакуировать людей.

Подросток работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холл». Во время нападения террористов он начал эвакуировать людей.

15-летний школьник Ислам устроился подрабатывать гардеробщиком в «Крокус Сити Холл». Во время нападения террористов парень вывел более 100 человек из здания.

Сам подросток отметил, что запомнил инструкцию по безопасности и действовал согласно правилам. Школьник увидел толпу, которая в панике не могла найти выход из здания.

Тогда он организовал людей и вывел их через выставку в служебные помещения, а затем на улицу. Никто из посетителей, которых вел подросток, не пострадал.