В апреле на территории региона установят особый противопожарный режим.
Власти подготовили проект постановления об установлении особого противопожарного режима на территории Омской области, сообщает «СуперОмск». Во время действия режима запрещается разводить костры, сжигать листву и мусор, а также вводится запрет на посещение лесов.
Так, с 15 апреля особый противопожарный режим введут на территории Омска, Азовского, Большереченского, Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Таврического, Тюкалинского, Черлакского и Шербакульского районов.
С 20 апреля режим начнет действовать и в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.