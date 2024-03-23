Они соревновались в танцах, но покинули концертный зал задолго до трагедии.

Они соревновались в танцах, но покинули концертный зал задолго до трагедии.

За несколько часов до теракта в «Крокус Сити Холле» там выступали танцоры из Омска. Четыре пары (детская (до 12 лет), юниорская (14-15 лет) и две молодежные (16-18 лет) выступали на первенстве России по танцевальному спорту.

— Дети выступали по программе до 12 часов и ушли еще утром. Две оставшиеся команды, постарше, тоже ушли задолго до теракта, — рассказали в пресс-службе министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Отметим, что стрельба в здании «Крокуса» началась около восьми часов вечера.