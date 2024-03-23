Это произошло, когда преступник остановился рядом с парнем и начал перезаряжать оружие.
Зритель «Крокус Сити Холла» во время нападения смог обезоружить одного из террористов. Как сообщает телеканал «Россия 24», Михаил находился в здании вместе с супругой, когда туда ворвались четверо вооруженных людей.
– В этот момент я испытывал только дикий ужас. Я боялся, что убьют меня и ее. Когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда была на размышления. Я принял решение: оттолкнул жену, оббежал его слева, левой рукой схватил его автомат и потянул вниз, а правой стал наносить удары по голове, – рассказал Михаил.
В этот момент на помощь парню подбежал еще один посетитель. Вместе они смогли обезвредить нападавшего. Люди, которые находились с ними в одном помещении, в это время смогли выбежать на улицу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить мужчину к ведомственной награде.