Это сделали в знак скорби по погибшим во время теракта в Подмосковье.

Это сделали в знак скорби по погибшим во время теракта в Подмосковье.

Власти Омской области решили приспустят государственные флаги в знак траура по погибшим в «Крокусе». Это сделают на всех государственных учреждениях региона.

Ранее наулицах города начали появлятся траурные баннеры. На них разместили надпись «Крокус-Сити 22.03.2024» и изображение свечи на черном фоне.