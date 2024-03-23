Омск-Информ
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·Авто

Он совершал запрещенные обгоны, когда в салоне находилось 20 детей.
Вчера около 15:00 сотрудники ДПС заметили на трассе Челябинск – Новосибирск школьный автобус, который обгонял колонну грузовиков, игнорируя дорожные знаки. Инспекторы потребовали от водителя остановиться.
За рулем ПАЗа оказался 69-летний мужчина. Он перевозил детей по маршруту р.п. Полтавка – Омск – Калачинск. В момент опасного маневра на полосе встречного движения в салоне было 20 детей и два педагога.
На водителя составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Ему грозит штраф 5000 рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
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·Авто

Он совершал запрещенные обгоны, когда в салоне находилось 20 детей.
Вчера около 15:00 сотрудники ДПС заметили на трассе Челябинск – Новосибирск школьный автобус, который обгонял колонну грузовиков, игнорируя дорожные знаки. Инспекторы потребовали от водителя остановиться.
За рулем ПАЗа оказался 69-летний мужчина. Он перевозил детей по маршруту р.п. Полтавка – Омск – Калачинск. В момент опасного маневра на полосе встречного движения в салоне было 20 детей и два педагога.
На водителя составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Ему грозит штраф 5000 рублей либо лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
1167