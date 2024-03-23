Омск-Информ
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·Происшествия

По данным Федеральной службы безопасности, их было четверо.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании всех четырех террористов, которые напали на людей в «Крокус Сити Холле». Как сообщает пресс-служба Кремля, тепрь правоохранители выясняют, кто им помогал. Всего задержали 11 человек.
Тем временем, по данным Следственного комитета, число погибших в этой трагедии выросло уже до 93. Они скончались либо от огнестрельных ранений, либо от отравления продуктами горения.
·Происшествия

По данным Федеральной службы безопасности, их было четверо.
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании всех четырех террористов, которые напали на людей в «Крокус Сити Холле». Как сообщает пресс-служба Кремля, тепрь правоохранители выясняют, кто им помогал. Всего задержали 11 человек.
Тем временем, по данным Следственного комитета, число погибших в этой трагедии выросло уже до 93. Они скончались либо от огнестрельных ранений, либо от отравления продуктами горения.