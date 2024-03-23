Из-за теракта в ««Крокус Сити Холле», который унес жизни десятков человек, его проведут в другой день.

Из-за теракта в ««Крокус Сити Холле», который унес жизни десятков человек, его проведут в другой день.

Пятый матч серии второй стадии плей-офф «Авангард» – «Локомотив», запланированный на завтра на «G-Drive Арене», не состоится. Его перенесли на неопределенный срок в связи с трагедией в Подмосковье.

– Приобретенные билеты действительны на новую дату игры. Вы можете осуществить возврат средств за купленные билеты в полном объеме, – сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Билеты можно вернуть через сайт tickets.hawk.ru в разделе «Список заказов» по кнопке «Вернуть» или офлайн в кассах «G-Drive Арены» и Клиентском центре на Ленина, 20.