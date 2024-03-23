Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На территориях театров усилят наблюдение и пропускной контроль.
В министерстве культуры Омской области дали уточнения по отмене всех массовых мероприятий в регионе на эти выходные. В их число входят спектакли, концерты и развлекательные клубные программы, отборочные туры конкурсов «Поет село родное» и «Формула танца».
– В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты, – сообщает Минкульт.
Ранее об отмене выступлений сообщал Омский цирк. Не состоится и сегодняшний матч «Иртыша». Парк «Вокруг света» не будет сегодня включать иллюминацию колеса обозрения.
·Культура/Афиша

На территориях театров усилят наблюдение и пропускной контроль.
В министерстве культуры Омской области дали уточнения по отмене всех массовых мероприятий в регионе на эти выходные. В их число входят спектакли, концерты и развлекательные клубные программы, отборочные туры конкурсов «Поет село родное» и «Формула танца».
– В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты, – сообщает Минкульт.
Ранее об отмене выступлений сообщал Омский цирк. Не состоится и сегодняшний матч «Иртыша». Парк «Вокруг света» не будет сегодня включать иллюминацию колеса обозрения.