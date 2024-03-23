Омск-Информ
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·Спорт

Сегодня «речники» не встретятся на поле с брянским «Динамо».
Омские власти объявили об отмене всех мероприятий на выходные в связи с терактов в Подмосковье. Футбольная Национальная Лига отменила матчи МЕЛБЕТ-Первой лиги и LEON-Второй лиги. Не состоится и игра омского «Иртыша» против брянского «Динамо».
— Футбольный клуб «Иртыш» (Омск) выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле», — сообщается на сайте омской команды.
Матч должен был состояться сегодня в подмосковном Долгопрудном. Новая дата матча пока неизвестна.
·Спорт

Сегодня «речники» не встретятся на поле с брянским «Динамо».
Омские власти объявили об отмене всех мероприятий на выходные в связи с терактов в Подмосковье. Футбольная Национальная Лига отменила матчи МЕЛБЕТ-Первой лиги и LEON-Второй лиги. Не состоится и игра омского «Иртыша» против брянского «Динамо».
— Футбольный клуб «Иртыш» (Омск) выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле», — сообщается на сайте омской команды.
Матч должен был состояться сегодня в подмосковном Долгопрудном. Новая дата матча пока неизвестна.