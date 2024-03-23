Омск-Информ
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·Политика

Такое поручение дал сегодня утром губернатор. Он также призвал жителей быть бдительными.
После теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить охрану всех мест массового пребывания людей. Особое внимание планируется уделить детским садам, школам, колледжам, вузам, поликлиникам и больницам, торговым центрам, автовокзалам, аэропорту, железнодорожным станциям.
— Просьба ко всем жителям Омской области: будьте бдительны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно обращайтесь к сотрудникам правоохранительных органов. Враги России не дремлют, и необходимо максимально обезопасить своих близких, — написал губернатор в своем ТГ-канале.
Глава региона также поручил ограничить в эти выходные массовые развлекательные и культурные мероприятия. Ранее об отмене выступлений уже заявил омский цирк.
·Политика

Такое поручение дал сегодня утром губернатор. Он также призвал жителей быть бдительными.
После теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить охрану всех мест массового пребывания людей. Особое внимание планируется уделить детским садам, школам, колледжам, вузам, поликлиникам и больницам, торговым центрам, автовокзалам, аэропорту, железнодорожным станциям.
— Просьба ко всем жителям Омской области: будьте бдительны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно обращайтесь к сотрудникам правоохранительных органов. Враги России не дремлют, и необходимо максимально обезопасить своих близких, — написал губернатор в своем ТГ-канале.
Глава региона также поручил ограничить в эти выходные массовые развлекательные и культурные мероприятия. Ранее об отмене выступлений уже заявил омский цирк.